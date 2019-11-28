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剩食再利用 里長送出萬盒愛心餐給獨居老人

最新更新：2019/11/28 15:36
新北市樹林區樹人里里長邱世昌（右）推動剩食送餐行動多年，每週二都會和志工們一起將育林國小學生午餐吃不完的剩菜分裝成愛心餐盒，再分送給里內長者及獨居老人。中央社記者葉臻攝　108年11月28日
新北市樹林區樹人里里長邱世昌（右）推動剩食送餐行動多年，每週二都會和志工們一起將育林國小學生午餐吃不完的剩菜分裝成愛心餐盒，再分送給里內長者及獨居老人。中央社記者葉臻攝　108年11月28日

（中央社記者葉臻新北28日電）新北市樹林區樹人里長邱世昌2016年起將育林國小學生午餐吃不完的剩菜，分裝成愛心餐盒送給里內長者及獨居老人，累計至今已分送出超過1萬1000個餐盒。

新北市政府民政局表示，邱世昌自2016年起推動剩食送餐行動，每週二都會和志工們一起將育林國小學生午餐吃不完的剩菜，分裝成愛心餐盒分送給里內長者及獨居老人，累計至今已分送出超過1萬1000個餐盒。

邱世昌表示，因為常看到學生沒吃完的食物堆滿廚餘桶，覺得很可惜，為減少食物浪費，開始向學童推廣惜食理念，並將學童吃不完的剩食進行分裝，讓每個班級「零浪費」。

邱世昌說，一開始的分裝是使用免洗紙餐盒裝盛食物，後來獲得地方善心人士響應，捐贈120個不鏽鋼餐盒，讓愛心餐盒更低碳環保，將餐盒分送給里內獨居長者時，也可順便和老人家聊天、關心健康狀況，讓長輩們感受到溫暖。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，邱世昌長期致力於社區環境維護，對於里內獨居長者經常提供救助及服務，深受里民肯定。（編輯：李錫璋）1081128

新北市樹林區樹人里里長邱世昌（左2）自民國105年起推動剩食送餐行動，至今送出逾1萬1000個愛心餐盒，邱世昌說，將餐盒送給獨居長者時，也能順便和老人家聊天、關心健康狀況，讓長輩們感受到溫暖。中央社記者葉臻攝　108年11月28日
新北市樹林區樹人里里長邱世昌（左2）自民國105年起推動剩食送餐行動，至今送出逾1萬1000個愛心餐盒，邱世昌說，將餐盒送給獨居長者時，也能順便和老人家聊天、關心健康狀況，讓長輩們感受到溫暖。中央社記者葉臻攝　108年11月28日
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