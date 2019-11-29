台南海岸遭侵蝕 復育延續沙洲潟湖有成效

台南市水利局持續復育沙洲，先從減少外在侵蝕開始，利用沙腸袋（圖）等近自然工法降低波浪及暴潮能量，減緩沙洲侵蝕，另外並加強沙洲內在防護強度，以抽砂養灘、編籬定砂及搭配植生復育等，加高培厚沙洲。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年11月29日

（中央社記者張榮祥台南29日電）全球氣候暖化，台南海岸遭到侵蝕，沙洲流失，潟湖面積縮小，台南市政府已展開復育工程，8年來有效減緩海岸退縮，也讓沙洲及潟湖得以存續。

台南市政府水利局人員今天指出，台南縣市合併後，水利局已在沿海的北門區及七股區辦理30件沙洲復育工程，總經費約新台幣2億6000萬元，截至去年，8年來復育沙洲面積約78公頃，長度約16公里，疏濬潟湖土方約93萬立方公尺。

水利局復育沙洲，先從減少外在侵蝕開始，利用竹樁、海事固袋及沙腸袋等近自然工法，消減波浪及暴潮能量，減緩沙洲侵蝕，另再加強沙洲內在的防護強度，以抽砂養灘、編籬定砂及搭配植生復育，以加高培厚沙洲，還能延長潟湖壽命。

以七股區青山港沙洲來說，此地沙洲民國83年至98年期間，每年以平均50公尺的速度退縮，七股潟湖面積也越來越小，但在執行復育工程後，退縮速度大幅減少，從每年平均50公尺減緩至6公尺。

若是比較105年至107年變化，七股區青山港沙洲全線穩定，甚至部分區域有往外海成長的趨勢，顯示沙洲復育已有初步成效。（編輯：黃世雅）1081129