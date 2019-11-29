讓身障者吃得健康 仁愛基金會獲捐午餐經費

新竹市天主教仁愛社會福利基金會29日舉辦「吃得好健康」捐款感恩記者會，高通半導體有限公司會中捐贈營養午餐經費4萬2000美元，可提供180名身心障礙者7個月營養餐食。（仁愛基金會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年11月29日

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市天主教仁愛基金會今天舉辦「吃得好健康」感恩記者會，由高通半導體有限公司捐贈營養午餐經費4萬2000美元，提供180名身心障礙者7個月營養餐食。

「吃得好健康」感恩記者會今天在仁愛基金會附設晨曦發展中心舉行，高通志工將捐助營養午餐的雞腿、蔬菜、水果等食物圖示黏貼在看板上，並陪伴仁愛學員一起製作健康三明治，場面溫馨。

高通公司副總任崇斌致詞表示，該公司已連續11年對仁愛基金會付出關懷，除了舉辦志工日，員工自發性參與志願服務，並贊助服務方案所需的經費，全體員工都感到相當有意義。

仁愛基金會執行長林湘雅致詞表示，仁愛每月菜單均由營養師調配，定期為180名身心障礙者做個別化評估，瞭解飲食上的特殊需求，給予適當飲食建議，並提供家屬營養諮詢服務，減輕家庭照顧上的負擔。

林湘雅說，感謝高通半導體有限公司贊助營養午餐經費4萬2000美元（約新台幣130萬1790元），增進身心障礙者營養均衡，減緩慢性疾病問題。

林湘雅受訪指出，中度智能障礙者「福哥」（化名）原在社區中撿拾回收物資，56歲到晨曦發展中心接受服務，過去因進食狀況不好，體能弱且肥胖駝背，但接受服務後，獲得營養均衡的飲食，加上增進體適能活動，他的身體已愈來愈健康。

林湘雅表示，為增進親子關係及與社區互動機會，仁愛基金會將於12月7日上午10時在仁愛基金會聖母園區舉辦「聖誕好幸福親子活動」，邀民眾支持和參與同樂。（編輯：張銘坤）1081129