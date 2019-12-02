北海岸無電影院 圖書館開放包場還可帶爆米花

（中央社記者葉臻新北2日電）為讓沒電影院的北海岸地區居民也能輕鬆看電影，新北市立圖書館金山與三芝分館將視聽室打造成「VIP電影院」，12月起只要5人以上就能免費預約看電影，還可帶可樂、爆米花入場。

金山、三芝分館主任蕭千惠表示，北海岸地區沒電影院，民眾要看電影要到淡水區、基隆市或台北市區，動輒一小時來回。

蕭千惠說，金山分館團體視聽室可容納65人，三芝分館可容納35人，12月起只要5人以上就能免費預約申請使用。

蕭千惠表示，VIP電影院播放公播版影片，一旦電影下檔後，館方就參考電影內容購入，雖非最新檔電影，但不會太「落伍」，包括「復仇者聯盟：終局之戰（Avengers: Endgame）」、「阿拉丁（Aladdin）」、「X戰警：黑鳳凰（X-Men: Dark Phoenix）」及「蜘蛛：離家日（Spider-Man: Far From Home）」，目前金山分館有230部、三芝分館有256部電影供選擇。

民眾看電影時可帶可樂、爆米花入場，讓圖書館不只是圖書館，也是地方民眾多元活動空間，相關預約申請方式可到新北市立圖書館網站查詢。（編輯：李明宗）1081202