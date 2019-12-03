北市增2021跨年晚會預算 議會：不可找中資

（中央社記者劉建邦台北3日電）北市議會教育委員會今審查北市府觀光傳播局西元2021年跨年晚會系列活動預算，觀傳局提高預算至新台幣6000萬元。教委會審議通過，但要求活動包商、贊助商不可有中國投資及商標。

台北市議會教委會審查觀傳局預算，觀傳局長劉奕霆等官員列席。依觀傳局報告指出，明年跨年活動預算為800萬元，2021年跨年活動預算增加至6000萬元，包含舉辦跨年晚會近3300萬元、裝置燈飾布景1200萬元及前期活動和宣傳等費用。

劉奕霆說，民國98年起編列跨年晚會預算為800萬元，已維持多年，近年承辦晚會活動總經費上升至3500萬至3900萬元，預算不符活動成本，才會增列預算，且為帶動商圈發展，明年底會先辦理跨年前期活動，並持續到隔年元旦，共一個月跨年系列活動，盼能提升、吸引國內外遊客到場消費。

議員指出，跨年活動預算增加，跟市府標榜節省根本背道而馳，揚言要刪除一半預算。

社會民主黨市議員苗博雅表示，北市府提高跨年晚會系列活動預算，是希望減輕得標廠商尋求贊助壓力，既然提高預算，就不應該讓廠商以跨年晚會為由拉廣告，建議晚會廣告、轉播廣告不要出現中國官方或私人企業的品牌。

教育委員會經討論後，審議通過觀傳局編列預算，但要求北市府執行跨年晚會系列活動、行銷宣傳的包商、贊助商不可有中國業者投資，也不能露出中資商標，才可動支預算。劉奕霆提及會遵行議會決議辦理。（編輯：李亨山）1081203