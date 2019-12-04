南市府1096輛大型車 提前裝行車視野輔助系統

（中央社記者張榮祥台南4日電）為降低大型車輛轉彎因視野死角產生交通事故，明年1月起將行車視野輔助系統列為大型車定檢項目。台南市政府所屬1096輛大型車輛，則是提前1個月在11月底前全數完成裝設。

國內慢車、汽機車及大型車輛常有混流行駛情形，大型車輛轉彎視野死角多，且內輪差明顯，屢有發生機車、自行車騎士絆倒捲入大型車輛輪下事故。依交通部公路總局統計，平均每年大型車車禍事故多達1500件，造成嚴重死傷，主因是行車死角。

因此交通部修正道路安全規則第39條之1第26款規定，自民國109年1月1日起將行車視野輔助系統列為大型車定期檢驗項目，強制要求大型車輛一律裝設行車視野輔助系統。

台南市政府秘書處今天表示，市府所屬大型車輛共1135輛，包括台南市議會、台南市立醫院、環保局、工務局等機關。其中以環保局835輛、消防局202輛、工務局46輛居多。

經相關局處全面清查並調整經費後，扣除即將報廢車輛39輛外，全數1096輛大型車輛，已於11月底全數完成裝設。較交通部規定期限提早完成，不僅有效減少公務車輛肇事機率，提高行車安全，也能保障市民生命安全。（編輯：孫承武）1081204