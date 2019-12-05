屏東得獎巧克力 縣府促成大賣場10日上架

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東巧克力連3年在世界巧克力大賽（ICA）奪金牌等獎項後，屏東縣政府加速拓展通路，10日將在全台家樂福上架5個品牌屏東巧克力，位於屏東的家樂福新屏店今天開幕搶先上架。

屏東農民在檳榔樹下種可可10多年，在縣府與經濟部水利署第七河川局全力輔導下，近3年在ICA連續奪下多項金牌、銀牌與銅牌等獎項，今年甚至有農民首度擠進世界前20名可可豆，「屏東可可、台灣巧克力」站上世界舞台。

屏東巧克力一向只在業者個別品牌絲粉頁網售或店內才買得到，今年在ICA奪7金26銀5銅後，網路上冒用「屏東金牌巧克力」詐騙廣告猖獗，縣府積極加快為業者開拓通路腳步。

屏縣府客家事務處長陳麗萍表示，除萬巒鄉興建的可可產業跨域推廣所年底將完工，縣府也開拓超市和超商通路，讓消費者更輕易買到屏東巧克力，10日全台家樂福將上架屏東獲獎巧克力，包括福灣、曾志元、小雨果、JL與TC巧鋪品牌，都限量供應；另外，福灣巧克力在全家超商有販售。

家樂福新屏店為原台糖屏東量販店，今年4月台糖與家樂福締結合作契約，由家樂福接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市，重新裝修後開幕，搶先全台家樂福銷售屏東巧克力。（編輯：李明宗）1081205