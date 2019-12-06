新竹動物園添新成員 吉祥物河馬樂樂亮相

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市立動物園推出專屬吉祥物河馬「樂樂」，今天由新竹市長林智堅授證，聘任樂樂為動物園的行銷專員，預告樂樂將在動物園開幕活動中，現身與民眾互動同樂。

新竹市立動物園將於12月28日開幕，市府今天舉辦動物園吉祥物公布記者會，外型圓滾滾的偶裝河馬樂樂滿場跑，搶著拍照、介紹動物園，活潑可愛的萌樣逗得大小朋友笑聲不斷。林智堅於會中授證給樂樂，聘任他為動物園的行銷專員，並宣佈樂樂將在動物園開幕活動中現身與民眾互動同樂。

林智堅表示，創立於西元1936年的新竹市立動物園，是全台原址現存最久的動物園，他在擔任議員時發起「動物園復興運動」，希望把大家的共同記憶找回來。

林智堅指出，未來新竹市立動物園將是一個沒有籠子的動物園，期待讓動物們能在此開心生活，也提供動物隱密的躲藏空間，讓遊客進來探險、尋找動物，擁有最特別的動物園學習體驗。

新竹市政府產業發展處新聞稿表示，動物園再生計畫希望以動物福利出發，讓園裡的動物有更大活動空間，為牠們打造能舒適生活的家，期待到動物園的民眾都能喜歡動物、關心動物，成為自然環境保育一分子。（編輯：孫承武）1081206