花蓮欖蠵龜嘴卡魚鉤 台大獸醫系接續治療

花蓮石梯漁港日前發現一隻嘴邊有釣鉤及魚線的欖蠵龜在海面漂流，經海巡人員撈起後細心照料，取名「小石」，5日送至台大獸醫系治療。（第一二岸巡大隊提供）中央社記者張祈傳真 108年12月6日

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮石梯漁港日前發現一隻嘴邊有釣鉤及魚線的欖蠵龜在海面漂流，經海巡人員撈起後細心照料，取名「小石」，昨天送至台大獸醫系治療，後續經獸醫評估許可後，擇期進行野放。

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯漁港安檢所3日接獲漁民通報，發現一隻漂流海龜，立即啟動海保救援網救援機制，聯絡花蓮縣政府農業處、國立台灣海洋大學海龜救傷團隊。

第一二岸巡隊表示，經確認漂流海龜為保育類欖蠵龜，全長約50公分、寬約45公分，體重約30公斤，初步觀察嘴邊有魚鉤外，並無其他明顯外傷，暫時安置在石梯港安檢所內，海巡人員幫牠取名為「小石」。

「小石」經縣府農業處、基隆市動物保護防疫所及海大海龜救傷團隊評估，昨天先送往國立台灣大學獸醫系進行魚鉤移除及醫療檢查，後續將暫時安置海洋大學收容池中，健康狀況穩定且經獸醫評估許可後，將擇期進行野放。

花蓮縣政府農業處長羅文龍呼籲，民眾在海上或岸邊發現需要救援的鯨豚或海龜，請撥打海巡署報案專線118等，讓專業人員進行處置。（編輯：謝雅竹）1081206

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯漁港安檢所3日接獲漁民通報，救援一隻海上漂流的欖蠵龜。（第一二岸巡大隊提供）中央社記者張祈傳真 108年12月6日

花蓮石梯漁港日前發現一隻嘴邊有釣鉤及魚線的欖蠵龜在海面漂流，經海巡人員撈起後細心照料，5日送至台大獸醫系治療，後續將暫時安置海洋大學收容池中，健康狀況穩定且經獸醫評估許可後，將擇期進行野放。（海洋大學海龜救傷團隊提供）中央社記者張祈傳真 108年12月6日