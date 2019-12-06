免費雙十公車不排除外地民眾 盧秀燕：為吸引觀光

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市政府「雙十公車」明年上路，民進黨籍市議員謝志忠、張玉嬿指出，免費公車應僅限台中市民免費，市長盧秀燕表示，為吸引民眾來台中觀光，先不排除外地民眾享用優惠。

台中市議會今天召開總質詢，有關「雙十公車」刷卡搭車10公里免費，超過10公里僅收新台幣10元。民進黨市議員質疑，經費不斷上升，財政負擔沉重，免費公車不能再一視同仁，其他縣市民眾、外國人應付費搭公車。

謝志忠指出，台中市刷卡免費公車優惠8年半，經費也不斷上升，市庫共花費197.9億元；張玉嬿說，10公里免費公車改為雙十公車後，補助業者計費方式從以里程為主改採人次補助，預算規模再擴大。

張玉嬿指出，雖然免費公車所帶來的無形效益，很難單純就數字計算，但預算規模持續擴大，是市庫沉重財政負擔，免費公車不能再一視同仁，建議市府設計類似市民卡內建手機感應，僅限市民免費搭車，外縣市民眾及外國人搭公車應該要付費。

盧秀燕回應，目前先不排除外地民眾也享用此優惠政策，盼藉此吸引更多人到台中觀光，讓旅客更樂於停留在台中旅遊消費，提升經濟。對於議員建議，市府也將持續蒐集民意研議。

盧秀燕指出，市府推動雙十公車政策，預算增加5億元，可提升更多人搭乘公共運輸意願，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空污等4大效益。（編輯：洪學廣）1081206