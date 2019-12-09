輿情預算未過先招標受質疑 高市府：無關選舉

國民黨總統參選人競辦總發言人王淺秋閃辭高雄市新聞局長，但被發現她任內有相關輿情標案預算未過先招標的情形。高雄市新聞局長丁樂群（圖）9日說明，新聞局預算尚未經議會審通過先招標依法有據，且預算執行無關選舉。中央社記者王淑芬攝 108年12月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）國民黨總統參選人競辦總發言人王淺秋閃辭高雄市新聞局長，但被發現她任內有相關輿情標案預算未過先招標的情形，高市議員質疑用於選舉輿情回應。新聞局長丁樂群澄清無關選舉。

丁樂群今天在市府受訪回應，依據地方制度法第40條第3項規定，在11月底前，預算還沒有通過可以就例行性預算先行作業。相關3標案已在11月底及12月初先行招標但尚未決標，那是各縣市政府一體適用的原則；相關預算被議員質疑是要做選舉輿情回應一事，他強調「無關選舉」，前朝也要編列此預算。

被問到預算擱置尚未通過就辦招標，丁樂群指出，如果預算沒通過無法執行將會要求終止契約。

時代力量市議員林于凱在臉書發文指出，議會5日審查新聞局預算有兩筆預算被擱置，其中一筆是新台幣654萬元「辦理輿論公意之蒐集整理及分析」，當時新聞局說預算是針對民意蒐集，進行新聞回應的判斷依據。

林于凱說事後查詢發現預算項目包括：109年網路新聞即時通報服務案、109年電視新聞輿情蒐報服務案及109年網路聲量彙整暨即時回應建議案3標共580萬元已在11月27日及12月4日上網公告。

他質疑市府急著招標的目的，也懷疑輿情調查分析標案會在大選前被執行的民意蒐集調查資料不是用於市政而是被用於選舉輿情回應。（編輯：黃世雅）1081209