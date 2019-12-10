添購防割手套 嘉義市守護員警執勤安全

嘉義市政府警察局添購85雙防割手套，提供員警破窗或遇持刀歹徒時因應，維護第一線員警執勤安全。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月10日

（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）已故鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰執行勤務遇刺，嘉義市警察局長張樹德指示購置85雙防割手套給外勤警察使用，維護第一線員警執勤安全。

嘉義市警察局表示，防割手套85雙提供員警破窗或遇持刀歹徒時因應，並在30輛巡邏車上各置放圓盾2面、長棍2枝，以備員警處理各種狀況使用，近期規劃再增30台購微型攝影機，以利員警執勤時完整蒐證。

基層員警指出，總局為基層添購新裝備，但大家都不希望有用上的機會，畢竟刀劍無眼，有好的裝備，還要增強自己的技能。

張樹德因此要求員警體能方面應增加心肺能力與肌耐力訓練，警察局訓練科設計「情境演練」腳本，採著裝加強訓練，以符合實際執勤環境。

居住在嘉義市第二警分局轄區內的廖姓軍用品商人因看到鐵警遇刺事件，自掏腰包為第二警分局外勤警察添購30雙特製手套，回饋社會。

嘉義市政府警察局第二分局副分局長黃國欽今天接受中央社記者電訪時說，防割手套結合戰術裝備，在指關節處有龜甲，員警在近距離擒拿時可以強化攻擊，短時間內制伏可疑人士。（編輯：黃世雅）1081210