北市府修改廉政透明公約 綠藍議員皆批評

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市市政會議今天通過修正廉政透明公約案，首長未來只需登錄公務行程；對此，市議員梁文傑批評是「脫褲子放屁」；市議員王鴻薇則認為廉政透明公約縮水，公開透明都是假。

台北市長柯文哲2014年底就任後，高舉「公開透明」旗幟，翌年擬定廉政透明公約，其中第5點第4款規定，「工作地點以外之行程或飲宴應酬，應於結束後7日內至本府建置之資訊系統辦理登錄」，而第6點則註明「資料管理維護受個人資料保護法規範」。

而多名藍綠市議員多次質疑柯文哲屢屢與財團大老聚會卻未登錄行程，柯文哲多以「友人聚會」回應，強調只是私人行程。

台北市政府今天上午則舉行市政會議，修改廉政透明公約第5點第4款及第6點，政風處長沈鳳樑表示，條文修正後，未來首長只需要在公務行程結束後7天內登錄即可，且市議員調資料都不再受個資法侷限。

沈鳳樑說明，公務行程為市政相關、媒體相關或公開行程，若柯文哲判斷行程談論到內容與市政無關，就屬於私人行程，未來無需上網登錄。

不過，民進黨市議員梁文傑則批評，市議員不用知道首長過去7天的任何公務行程，民眾也沒有興趣，此舉是「脫褲子放屁」。

他說，當初廉政透明公約會擬定「工作地點以外之行程或飲宴應酬，應於結束後7日內至本府建置之資訊系統辦理登錄」，完全就是譁眾取寵。

梁文傑認為，該條款無需修正，只要取消就好，因登錄行程對政風處而言是增加業務。

國民黨市議員王鴻薇說，柯文哲甫上任時將道德標準拉得很高，但根本沒有落實，包括公私不分、行政不中立，用市府資源替民眾黨抬轎等，如今首長未來只需登錄公務行程，代表廉政透明公約縮水，批評公開透明都是假。

不過，她也表示，未來調閱資料不受個資法限制，她相當贊成。（編輯：李錫璋）1081210