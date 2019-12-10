台鐵六家線動物列車開跑 河馬樂樂搭乘體驗

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，新竹市長林智堅上午帶著市府行銷大使河馬樂樂搶先搭乘，吸引民眾拍照，直呼「樂樂超可愛」。

林智堅今天上午特別從六家火車站搭乘區間車至新竹火車站，與民眾一起通勤，過程由剛上任不久的行銷大使河馬樂樂陪同，並在臉書（Facebook ）直播，吸引千人觀看。

首次搭乘火車的河馬樂樂上車後相當興奮，不斷向通勤民眾介紹車內的動物貼紙，林智堅則拿出早餐，與同行的市府一級主管開起晨會，讓還不習慣如此作息的樂樂不小心在一旁睡著，逗得全場哈哈大笑。

林智堅受訪說，為讓旅客感受到新竹動物園的歡樂與溫暖，特地設計動物彩繪區間車，即日起到明年1月底於台鐵六家線迎接旅客，一天約有35個班次，也預計加開新竹、台北往返區間車。

林智堅透露，未來將不定時放出「野生」樂樂，擔任行銷大使全市走透透，敬請期待。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖受訪表示，12月28日新竹動物園將全新開園，歡迎外縣市民眾搭乘高鐵到新竹縣竹北市，轉乘六家支線動物列車，就可到新竹火車站搭接駁車前往新竹動物園。

顏章聖指出，六家線區間車的4節車廂外觀分別由河馬、山羌、老虎、台灣獼猴擔任主角，代表著未來新竹市立動物園裡的四大動物區，車廂內部也有各種動物圖像彩繪和介紹，藉此讓通勤、觀光民眾感受新竹動物園魅力。（編輯：謝雅竹）1081210

新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，4節車廂外觀分別由河馬、山羌、老虎、台灣獼猴擔任主角，代表著未來新竹市立動物園裡的四大動物區。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月10日

新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，車廂內有許多動物圖像彩繪與介紹，相當繽紛。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月10日