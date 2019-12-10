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台鐵六家線動物列車開跑 河馬樂樂搭乘體驗

最新更新：2019/12/10 15:01
新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，新竹市長林智堅（左）10日帶著市府行銷大使河馬樂樂搶先搭乘。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日
新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，新竹市長林智堅（左）10日帶著市府行銷大使河馬樂樂搶先搭乘。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，新竹市長林智堅上午帶著市府行銷大使河馬樂樂搶先搭乘，吸引民眾拍照，直呼「樂樂超可愛」。

林智堅今天上午特別從六家火車站搭乘區間車至新竹火車站，與民眾一起通勤，過程由剛上任不久的行銷大使河馬樂樂陪同，並在臉書（Facebook ）直播，吸引千人觀看。

首次搭乘火車的河馬樂樂上車後相當興奮，不斷向通勤民眾介紹車內的動物貼紙，林智堅則拿出早餐，與同行的市府一級主管開起晨會，讓還不習慣如此作息的樂樂不小心在一旁睡著，逗得全場哈哈大笑。

林智堅受訪說，為讓旅客感受到新竹動物園的歡樂與溫暖，特地設計動物彩繪區間車，即日起到明年1月底於台鐵六家線迎接旅客，一天約有35個班次，也預計加開新竹、台北往返區間車。

林智堅透露，未來將不定時放出「野生」樂樂，擔任行銷大使全市走透透，敬請期待。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖受訪表示，12月28日新竹動物園將全新開園，歡迎外縣市民眾搭乘高鐵到新竹縣竹北市，轉乘六家支線動物列車，就可到新竹火車站搭接駁車前往新竹動物園。

顏章聖指出，六家線區間車的4節車廂外觀分別由河馬、山羌、老虎、台灣獼猴擔任主角，代表著未來新竹市立動物園裡的四大動物區，車廂內部也有各種動物圖像彩繪和介紹，藉此讓通勤、觀光民眾感受新竹動物園魅力。（編輯：謝雅竹）1081210

新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，4節車廂外觀分別由河馬、山羌、老虎、台灣獼猴擔任主角，代表著未來新竹市立動物園裡的四大動物區。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日
新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，4節車廂外觀分別由河馬、山羌、老虎、台灣獼猴擔任主角，代表著未來新竹市立動物園裡的四大動物區。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日
新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，車廂內有許多動物圖像彩繪與介紹，相當繽紛。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日
新竹市政府與台鐵跨界合作，打造台鐵六家支線動物彩繪區間車，車廂內有許多動物圖像彩繪與介紹，相當繽紛。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日
新竹市長林智堅（左）10日帶著市府行銷大使河馬樂樂搭乘新竹市政府與台鐵跨界合作打造的台鐵六家支線動物彩繪區間車。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日
新竹市長林智堅（左）10日帶著市府行銷大使河馬樂樂搭乘新竹市政府與台鐵跨界合作打造的台鐵六家支線動物彩繪區間車。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月10日
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