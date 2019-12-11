空污嚴重健康風險高 爭取林園設光化測站

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市林園石化工業區造成周邊環境惡化、居民致癌風險偏高，林園反公害護家園理事長李進宗今天要求政府正視林園人的居住權，並進行健康風險評估、加設光化測站把關空污。

包括台灣水資源保育聯盟、時代力量不分區立委參選人陳椒華等人今天在林園工業區服務中心召開記者會宣傳南部反空污大聯盟15日舉辦「高雄反空污大遊行」盼林園人站出來，不要漠視空氣惡化的問題。

長期致力於林園工業區空污問題的改善，李進宗指出，當地居民無法吸一口清潔乾淨的空氣，還要飽受因為工業區製程造成的工安威脅，種種居住環境惡化的問題造成居民曝露在致癌高風險的環境中。

他要求環保署或工業局在緊鄰工業區周邊設置光化測站，同時對林園區進行健康風險評估，比照大林蒲鳳鼻頭進行林園區民眾驗血驗尿的流行病學調查。

陳椒華表示，林園工業區加總臨海工業區的污染，總致癌風險已超過千分之一，國衛院於大林蒲健康風險評估也指出為求具體降低污染，應汰舊換新設備，主張設置林園光化測站，每小時掌控林園工業區污染排放情形。

林園反石化污染自救會蘇義昌指出，林園工業區是國內第2大石化專區，建廠前沒有環境影響評估也沒有都市計畫，工業區緊鄰住宅區，更沒有完整的隔離綠帶，也沒有揮發性有機物（VOCs）管制標準監督石化工廠逸散、偷排有致癌的有毒有機化合物，主張設光化測站讓不願意發錢做石化元件更新與污染防制設備的石化廠無所遁形。

「高雄反空污大遊行」規劃15日下午1時登場，將在捷運獅甲站集合出發，遊行路線經台電南部電廠、中鋼公司總部、中油高雄營業處。遊行5大訴求：興達燃煤電廠2020年除役、中鋼停止煉焦、煤廠加蓋、流行病學調查肺癌篩檢、禁止移污換固污、林園設光化測站。（編輯：黃世雅）1081211