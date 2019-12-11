元旦花蓮戰機迎曙光 首度移師太平洋公園

花蓮特有的元旦「F-16戰機迎曙光」活動，確定從新城鄉七星潭風景區移師到花蓮市太平洋公園舉行。圖為2019年元旦5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（中央社檔案照片）

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮特有的元旦「F-16戰機迎曙光」活動，確定從新城鄉七星潭風景區移師到花蓮市太平洋公園舉行，空軍第五戰術混合聯隊今天表示，將安排2次衝場預演，時間預計下週排定。

花蓮縣政府觀光處表示，考量參與跨年活動、迎曙光兩大活動民眾移動的便利性，兩大會場距離步行只需10至15分鐘，加上停車位較多，方便民眾前往，今年決定集中在花蓮市區舉辦。

花蓮縣府表示，活動暫定上午6時開始，F-16戰機6時36分迎曙光衝場後，隨後舉行升旗典禮、健行活動，從太平洋公園沿著自行車道、化仁海堤折返，全程4公里，完成健走還可參加摸彩活動。

空軍第五戰術混合聯隊政戰主任林德旺表示，除了地點改變，表演科目不受影響，5架F-16戰機升空後，在外海編隊，等待曙光乍現前，以「大雁隊形」通過太平洋公園上方，和民眾一同迎接明年第一道曙光。

林德旺表示，通過方向、高度部分，已獲國防部核定，在不影響安全前提下，視天候及空域管制，預計會進行2場預演，最快下週排定預演時間。（編輯：黃世雅）1081211