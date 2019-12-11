高市生育津貼推逐年達258 綠議員批畫大餅

（中央社記王淑芬高雄11日電）高雄市長韓國瑜曾喊出生育津貼「258方案」，但高市府明年發給第1至第3胎津貼僅2、2、3萬元，將逐年達「258方案」。民進黨高市議員高閔琳等人指韓國瑜提出的政策都是在畫大餅。

高雄市政府社會局指出，高市府將採逐年落實調整生育津貼發放額度方式，自民國109年起，優先調升第1胎生育津貼金額為新台幣2萬元，規劃於111年達成生育津貼「258」的目標。

社會局為此提出「高雄市生育津貼發給辦法」修正案報告，主要針對109年起調整第1胎生育津貼發給額度的修正，並將依逐年調整發放金額併同進行法規修正。

高雄市議會今天審查法規及修正條文，高閔琳對「高雄市生育津貼發給辦法」修正案提出質疑。她指出，韓國瑜在去年對生育津貼喊出「258方案」，也就是要發給第1胎2萬元、第2胎5萬元、第3胎8萬元，結果又在欺騙人民。

高閔琳表示，韓國瑜的生育津貼說法是在畫大餅，這與太平島挖石油案如出一轍，事後發現做不到，就打折扣，不然就是否認、反質問「有白紙黑字嗎？」

民主進步黨高市議員邱俊憲受訪時指出，韓國瑜總是說話不算話，事後再以但書或是以前提做解釋，例如韓國瑜針對爭取F1賽車案做不到，就牽扯是高雄機場無法提供大型飛機起降等，很多政策宣示都是口惠而實不至。

邱俊憲表示，韓國瑜選總統又提出要補助青年出國當交換生、補助優秀公務員帶職出國進修等，這又是口號多於實質。

高雄市社會局副局長葉玉如指出，現行高雄市發放的生育津貼是第1胎1萬元、第2及第3胎分別是2萬及3萬元。明年起發給生育津貼改為223制，發放預算將比108年增加1.2億元，生育津貼發放總金額估約4.2億元。（編輯：戴光育）1081211