台中資訊月登場 展示人工智慧跨領域應用

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中資訊月活動今天起至16日在台中國際展覽館登場，今年主題展覽鎖定人工智慧跨領域應用，各家3C品牌也祭出優惠，搶攻年終尾牙市場。

今年資訊月以「解密未來」為主題，以體驗和科普為訴求，台中區共有超過百家廠商、300個攤位參展，展區規劃主題政府、電腦系統、行動通訊、智慧家電、數位週邊、車聯網等6大區，預計吸引中彰投區超過45萬人次參觀。

活動今天開幕，經濟部常務次長林全能也到場出席，他致詞表示，資訊月過去都在北部舉辦，近年開始以巡迴方式進行，這次來到台中，且將接續到台南與高雄舉辦。

他指出，今年主題聚焦人工智慧，過去資訊科技發展大數據、雲端等技術，現在結合人工智慧，從硬體結合軟體，將資訊服務更貼近生活，跨領域可發展出智慧醫療、教育、交通與製造等方向。

林全能說，台灣在人工智慧面向已建構出重要的核心能量，行政院正推動「數位國家．創新經濟發展方案」，其中第五代行動通訊也就是5G，可以讓跨領域資訊科技應用服務，創造更有價值的內涵，很快年底就會有5G釋照與建構，透過資訊月台平帶給大眾了解。

主辦單位表示，除了各項主題展，活動適逢年終尾牙季節，各家3C品牌都祭出優惠，且全展免費參觀，消費還能抽電動機車與進口轎車。（編輯：卞金峰）1081212