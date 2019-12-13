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大龍市場重建開幕 電子支付享回饋好禮

最新更新：2019/12/13 14:34

（中央社記者陳怡璇台北13日電）被鑑定為海砂屋的台北市大龍市場重建完成，今天舉辦開幕典禮，除了禁用美耐皿餐具外，推行多元電子支付方式，除了可享回饋，還能憑支付憑證兌換限量購物袋。

大龍市場民國100年11月間經台北市土木技師公會鑑定為海砂屋，且大樓已有鋼筋生鏽裸露、混凝土剝落、嚴重漏水、外牆面磚墜落等。經原地重建後今天正式開幕。

現場除了新、舊大龍市場之介紹牆，也播映市場攤商在搬進新家前的心情及改建過程紀錄片。台北市長柯文哲則贈送「福」字祝賀聯，與市場攤商們一同祈求開市大吉。

大龍市場以南北區乾濕分離設計，推行生鮮食材溫控設備、禁用美耐皿餐具，並提供更多元的電子支付方式，民眾只要使用手機台灣Pay或悠遊卡就能輕鬆消費。

大龍市場自治會長吳碧嬌表示，全新的大龍市場要帶給大家「超市的服務，傳統市場的人情味」。在開幕期間，採購鮮食並打卡上傳開箱照，加上「#今晚吃什麼」、 「#鮮去大龍買」Hashtag，即可獲得大龍市場開幕限量文青風帆布購物袋一個。

此外，即日起至20日，使用電子支付工具在大龍市場內採買金額達新台幣1500元，也可以憑手機顯示之支付憑證兌換限量購物袋。台灣Pay也推出消費回饋活動。有機會享該筆消費30%回饋。

此外，大龍市場明天還有「大龍市場遊程體驗」，邀請導覽老師帶領民眾走進孔廟、保安宮等古蹟，再前往大龍市場體驗新式傳統市場魅力。

大龍市場工程總經費約11.69億元，為地上13層、地下4層的鋼筋混凝土建築物。1樓為大龍市場，2到5樓則是有老人福利和身障機構，6樓以上為集合住宅，地下1-4樓為卸貨及停車空間。（編輯：李錫璋）1081213

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