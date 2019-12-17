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謝龍介助選柯志恩 力挺進國會除弊打擊肥貓

最新更新：2019/12/17 13:09

（中央社記者黃旭昇新北17日電）台南市議員謝龍介今天為立委參選人柯志恩站台助選時表示，女人為母則強，會願意為不公不義的事情挺身而出，他推薦柯志恩是優質與優秀的立委，力挺進入國會除弊打擊肥貓。

中國國民黨新北市立委第7選區（板橋東區61里）參選人柯志恩今天在板橋區永豐活動中心舉行「板橋歐巴尚（婦女）後援會成立大會」。

新北市議員劉美芳稱讚柯志恩是中道問政的立委，前立委江惠貞則推崇柯志恩重視親情，盡責任與本分，不像別人嘴上說一套，做的又是另外一套。

柯志恩特別邀藍營人氣旺的台南市議員謝龍介開講，受到熱烈歡迎，還爭相合影。謝龍介則走入人群以風趣和道地的台語講古，並帶動現場唱歌、搖旗喊凍蒜，氣氛熱烈。

謝龍介以2006年台南「反貪倒扁活動」為例，當時，謝龍介之友會成員留在劍拔弩張的倒扁現場183人，有180人為女性，展現女性為不公不義的事情，挺身而出的勇氣。

謝龍介強調自己對家庭的忠誠，「一生只愛太太一人，一生只監督一人。」希望大家要支持柯志恩進入立法院，一起打擊肥貓、清除弊端。

謝龍介說，中南部的農漁民都已經覺醒，要下架不值得信賴、沒有照顧人民的政府，國家的未來在年輕人的手上，明年總統與立委選舉，選民務必要積極拉票、催票與投票。（編輯：李錫璋）1081217

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