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鼓勵農友轉種雜糧 花蓮機耕薏仁省力降成本

最新更新：2019/12/17 14:22

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮生產的稻米知名又好吃，但近年因飲食習慣改變，台灣稻米過剩的情況漸趨嚴重，鼓勵農友轉種薏仁等雜糧，加上政府推行農機具補助政策，為農民另闢有效率的耕作方式。

雜糧作物薏苡的俗名稱「薏仁」，農委會農糧署東區分署今天在花蓮縣玉里鎮大禹里薏仁田區舉辦「推動農業機械化，機耕薏苡省工有效率」記者會，由雜糧產銷班員示範農機及解說。

農糧署東區分署長陳昌岑說明，國產薏仁在採收碾製過程中，有別於進口薏仁，保留外層的紅色麩皮，富含更多的營養成分及膳食纖維，又稱紅薏仁，是國產薏仁最大的特色。

國內薏仁主要產區為彰化、嘉義、雲林、台中、苗栗等縣市，全國種植面積約232公頃、產量511公噸，107年進口數量約3518公噸，自給率僅約12.6%，顯見國產薏仁仍具市場發展性。

陳昌岑說，台灣雜糧多半依賴進口，主要原因是雜糧種植面積小、人力成本太高，尤其在農村缺工情況下，為讓年輕人願意回鄉務農，農業機械可以協助，政府也提供資助，包括購置農機具給予一定額度的免息貸款等。

全台水稻面積有27萬公頃，民國105年開始推動大糧倉計畫提升雜糧進口替代率，鼓勵農民休耕地活化和水稻轉作雜糧。目前國產雜糧生產成本高於進口，但仍要推在地、縮短食物里程、健康方式讓消費者接受。

陳昌岑指出，農糧署分別推動「小型及大型農機補助」措施，輔導農友購置農耕普遍使用的割草機、動力噴霧機、中耕管理機等36種小型農機及曳引機、聯合收穫機等2項共通性大型農機，來紓緩勞力不足問題。

玉里鎮雜糧產銷班第一班長李建瑩說，班員14人來自花蓮各鄉鎮，玉里和壽豐共4公頃的田地轉種大豆、薏仁、胡麻、硬質玉米等雜糧。由於雜糧和水稻種植方式相同，再利用機械助耕可以大幅降低成本。（編輯：方沛清）1081217

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