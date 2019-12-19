新竹講活動近尾聲 把握欣賞風城蛻變

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市政府舉辦的「新竹講－城市美感的8堂課」活動將於21日落幕，市府邀民眾把握機會參觀靜態展，欣賞建設設計模型、歷史文物等，一窺風城蛻變的秘密。

新竹市政府今天發新聞稿表示，「新竹講－城市美感的8堂課」展覽進入倒數階段，除了有精彩論壇，也有城市美感靜態展，邀民眾把握最後3天前往欣賞。

市府指出，現場展出即將重新開園的新竹市立動物園設計模型，以及厚厚一本設計師手稿，供民眾欣賞、翻閱，了解動物園從無到有、設計構想等。

市府表示，另也分享3套不同功能的新竹動物園飼養員制服，還有動物園食譜，根據不同動物的需求與營養，呈現出專業的食物規劃。

現場也展出新竹棒球場充滿回憶的舊物，包含見證球員們揮灑汗水的壘包，舊新竹棒球場獨特窗戶的竹字磚，以及職棒球星簽名球等，讓看展的民眾回味過往新竹市棒球場舉辦職棒球賽的回憶。

將軍村的歷史文物也陳列現場，包含繡上星星代表將軍位階的軍服、軍帽與「青天白日滿地紅」眷村蠟印等，還有舊建築遺留保存的磚瓦，都是非常珍貴的歷史文化紀錄。

市府指出，平常只在重大建設會報、重要會議中登場的建設模型，也在此次展覽中亮相，包括新竹市棒球場、新竹市立圖書館新總館、新竹大車站與國際展演中心等。

市府表示，城市美感展覽至21日結束，每日上午9時至下午6時開放參觀，邀民眾把握機會前往參觀，詳細資訊可上新竹市政府臉書官方粉絲團「新竹市新鮮事」查詢。（編輯：方沛清）1081219