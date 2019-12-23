宜蘭市幾米公車站牌 春節前啟用

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭市的「幾米公園」與「幾米公車」近年來吸引遊客造訪與搭乘，市公所日前又斥資打造一座幾米候車亭，並翻新13座幾米公車站牌，預定農曆春節前啟用。

宜蘭縣政府在民國102年與繪本作家幾米合作，在宜蘭火車站周邊打造幾米主題廣場、「星光號火車」，之後在民國105年也利用閒置的台汽宜蘭舊站，打造濃濃幾米風的「幸福轉運站」。

宜蘭市公所隨後也於民國105年與幾米團隊合作，分別以幾米的「星空」與「忘記親一下」繪本為主題，斥資打造「星空號」及「奇蹟號」兩部20人座「幾米公車」，內外觀都有可愛圖案，車內還有幾米雕塑人偶陪乘客坐車。

宜蘭市長江聰淵今天受訪時說，為了營造宜蘭旅遊新亮點，市公所日前再次與幾米團隊合作，斥資600萬元在市公所前打造一座幾米候車亭，並翻新宜蘭市區13座公車站牌。

宜蘭市公所農經課長趙文龍表示，宜蘭市區13座公車站牌翻新後，將以「忘記親一下」繪本人偶為主題，在站牌上增添相關立體雕塑人偶；幾米候車亭也以樹木、天空為概念轉化而成，造型簡約，座椅上也有小樹和布丁狗雕塑人偶，陪同乘客一起等公車，相關設施預定農曆春節前啟用。（編輯：張銘坤）1081223