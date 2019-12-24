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茂德土地變更都審通過 侯友宜：審查透明

最新更新：2019/12/24 17:37

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市長侯友宜今天說，茂德集團位於新北市三重區的土地變更案20日已獲新北市都市計畫委員會審查通過，他開大門走大道，審查過程透明，未來將送內政部都審會審查後才算通過。

侯友宜接受媒體聯訪表示，土地變更都經公開透明程序，新北市政府按過程審查，所有程序透明，可讓所有人檢驗。本案不但捐地、捐大樓，甚至還給很多回饋金，希望變更過程在公平正義下創造雙贏。

他說，全案仍要送內政部都市計畫委員會核定後才算通過，不管怎樣，希望大家一起努力建設改變新北。

茂德土地變更案基地原是味全企業的三重食品廠，味全民國87年賣給新燕紡織公司，但新燕遇亞洲金融風暴倒閉，頂新集團入主味全後又在99年以新台幣101.69億元買回，並提出工業區變更住商的都市計畫變更案。

不過，頂新集團食品安全風暴引發爭議，這塊地變更程序遭外界質疑；新北市府103年底宣布中止，茂德107年7月以130億元買下土地並向新北市府遞件申請「工變住商」案。

全案面積共5.69公頃，需依都計法規回饋2.7公頃土地，其中包括闢建公園、道路等公共設施及興建新北市府第2行政中心大樓。（編輯：李明宗）1081224

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