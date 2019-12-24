張嘉郡控破壞競選布條 元長鄉長：未署名當廢棄物

（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）國民黨雲林縣立委參選人張嘉郡陣營今天召開記者會，指控元長鄉長李明明破壞張嘉郡後援會所懸掛的布條，並已委託律師提告。李明明回應，「未署名」布條視為一般廢棄物。

李明明透過個人臉書回應，自己身為鄉長，本著積極維護公共區域環境整潔態度，看到鄉公所對面的「公共停車場」，懸掛「沒有署名」的競選標語布條，故將競選布條視為一般廢棄物。

李明明也提到，依據選罷法規定，目前尚未進入法定公告競選期間，因此元長鄉公所即日起將依據廢棄物清理法規定，卸除沒有署名的布條，以維持環境整潔。

雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡競選總部幹部今天早上接到支持者轉寄一張LINE群組截圖，李明明在群組上傳張嘉郡後援會競選布條的照片，並寫「跑行程路過，我剪掉了」。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓指出，最近接到後援會回報，元長鄉很多布條遭破壞，如今李明明承認是她所為，已委託律師提出訴訟。

張嘉郡競選總部委任律師羅裕欽表示，破壞布條已涉及觸犯選罷法妨礙他人競選罪及刑法毀損罪，且李明明事後把群組對話收回，也已構成違反刑事訴訟法中事後湮滅證據的羈押要件。（編輯：洪學廣）1081224