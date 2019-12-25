苗栗縣長徐耀昌就職5週年 秀政績表揚傑出人士

苗栗縣長徐耀昌（前中）就職5週年，25日率縣府團隊說明重要施政成果，徐耀昌說，在財政壓力下仍秉持「創新、求變、接地氣」理念，打造苗栗成觀光科技大縣。中央社記者管瑞平攝 108年12月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣長徐耀昌今天就職滿5週年，縣府團隊除展現重要施政成果，也表揚縣內傑出人士，徐耀昌說，在財政壓力下仍秉持「創新、求變、接地氣」理念，打造苗栗成觀光科技大縣。

苗栗縣政府今天在縣府大廳舉辦徐耀昌就職5週年記者會，徐耀昌率各局處主管向鄉親報告重要施政成果，立委徐志榮、陳超明、苗栗縣議長鍾東錦及20餘名縣議員、鄉鎮市長、工商企業團體等代表近300人與會。會場內由各局處分區展現施政成果，縣府也表揚公館福基診所全台最高齡執業醫師謝春梅等10名縣籍社會傑出人士。

徐耀昌表示，縣府團隊5年來在龐大財政壓力下，成功輔導三義、南庄鄉通過全國唯一國際雙慢城認證，並首創舊山線鐵道自行車成為熱門觀光新亮點、全國休閒農業區評鑑囊括15獎項冠全台、防疫績效連續9年法定傳染病發生率全國最低。

他進一步表示，縣府5年招商引進282家企業進駐，投資金額逾新台幣8000億元，創造約2萬個就業機會，同時積極布建重大基礎建設，形塑優化縣內文化、觀光、休閒旅遊，營造優質教育、社福環境，輔導青年投入青創事業。

徐耀昌說，未來將加速發展海線觀光潛力帶，建構苗栗慢魚海岸，規劃白沙屯至好望角海洋風電自行車道、新設通霄苑裡地區親子公園、增設部落文化健康站、落實解編139處公共設施保留地還地於民等，縣府會持續秉持「創新、求變、接地氣」施政理念，打造苗栗成為觀光科技大縣。（編輯：洪學廣）1081225