巴拉卡公路因雨中斷 北市拚109年1月底前通車

連日大雨使台北市北投區連接陽金公路與新北市北新莊的巴拉卡公路坍方中斷，台北市工務局25日表示，目前正加緊處理邊坡穩固作業，預計109年1月31日前恢復通車。（台北市工務局新建工程處提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年12月25日

（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市工務局今天表示，連日大雨使北投區連接陽金公路與新北市北新莊的巴拉卡公路中斷，正加緊處理邊坡穩固作業，預計明年1月31日前恢復通車。

台北市工務局新建工程處表示，連日大雨使台北市北投區連接陽金公路與新北市北新莊的巴拉卡公路，於6日發生上邊坡坍方，使道路中斷。

7日新工處雖已搶通道路，但考量上下邊坡與路基仍不穩定，目前僅開放緊急救災及公務車輛通行，新工處正加緊辦理邊坡穩固之搶修作業中，預計109年1月31日前可開放通車。

新工處維護工程科王志良科長表示，因巴拉卡公路位於山區、時常下雨，邊坡及路基仍不穩定，且坍方長度約44公尺，上下邊坡高度共約92公尺，改善面積約2272平方公尺，坍方體積約2185立方公尺，將比5個籃球場面積還大。

據中央氣象局觀測資料顯示，巴拉卡公路地區降雨頻繁，幾乎超過一半的天數都在下雨，且當地屬山區、海拔825公尺，氣溫比平地再更低約5度；此外，還需迷霧中高空垂吊及確保安全措施後進行削坡、掛網及打設岩釘穩固坡面、於爛泥中洗孔打設微型樁補強路基等等，施工困難且危險。

新工處強調會盡最大的努力，以最快的速度將巴拉卡公路恢復通行，目前仍暫時封閉，請用路人改道。（編輯：卞金峰）1081225