屏東綵燈節1/3登場 萬年溪變身夜間動物園

「2020屏東綵燈節」將於109年1月3日熱鬧展開，這次活動以「森林動物派對」為主題，共分4大燈區，展示森林、海洋、草原、極地動物造型的燈飾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）每年在屏東市萬年溪舉辦的「屏東綵燈節」，將於明年1月3日登場，以「森林動物派對」為主軸，把萬年溪畔打造成夜間動物園。

屏東縣政府今天發新聞稿表示，「2020屏東綵燈節」將自明年1月3日開幕點燈後持續至2月9日，每晚6時至10時給來自各地的遊客不間斷地狂歡動物派對。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，綵燈節今年規劃「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區，20組動物燈飾散布在萬年溪水面上、棧道旁，整個園區內還播放自然系輕音樂，讓民眾賞燈時來趟微光漫旅行。

今年燈區範圍自千禧公園勝利東路起，至屏東夜市停車旁的萬年溪河（路）段，20組燈座包含「森林區」的鹿、貓頭鷹、大猩猩、飛鳥、兔子、兔子隧道、白鷺鷥、水鳥、大象。

另外，還有「海洋區」的鯨魚、熱帶魚、水母；「草原區」的長頸鹿、獅子、袋鼠、河馬、狐狸；「極地區」的北極熊、企鵝、海豹；其中，10公尺高的長頸鹿還會隨著音樂擺動。

傳播處表示，今年沿著萬年溪畔兩旁人行道，布建超過1公里的繞樹燈，搭配香檳金、珊瑚橘2種浪漫色系，呈現「東京六本木的街景」。（編輯：張芷瑄）1081228

「2020屏東綵燈節」以「森林動物派對」為主軸，將於109年1月3日正式登場，把萬年溪畔打造成夜間動物園，讓到訪遊客感受濃濃派對氛圍。（屏東縣政府提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月28日