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46名外包員遭裁 海科館：僅1人未完成媒合

最新更新：2019/12/30 14:26
國立海洋科技博物館（圖）預定109年起縮減外包人力46名，員工日前舉行記者會高喊「我要工作機會」。館方30日表示，目前僅1人因個人因素未完成媒合，外包人力安置率約9成8。（海科館提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月30日
國立海洋科技博物館（圖）預定109年起縮減外包人力46名，員工日前舉行記者會高喊「我要工作機會」。館方30日表示，目前僅1人因個人因素未完成媒合，外包人力安置率約9成8。（海科館提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月30日

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）海科館預定明年起縮減外包人力46名，員工日前舉行記者會高喊「我要工作機會」。館方今天表示，用盡一切努力後，目前僅1人因個人因素未完成媒合，外包人力安置率約9成8。

國立海洋科技博物館指出，因應明年庶務外包人力調整配置，已在10月間請原承攬廠商積極協調轉介46名人力，這些人力雖是外包人員，但多人已協助海科館3至5年。

館方除協請原承攬廠商轉介外，也要求明年庶務外包採購案（清潔、保全、機電）新得標廠商優先留用，同時轉介海科館的其他租賃場地經營餐飲或委外廠商工作，也請前3年得標廠商協助轉介至基隆或台北，並以基隆周邊場域工作為優先。

海科館指出，原清潔部分有22名，已完成安置20名，其餘2名或歸建原任職公司或另有生涯規劃；其次，原保全部分有11名，已完成安置5人，其餘6人已協調由原保全公司提供新職缺或已另謀他職，僅1人因個人因素尚未完成媒合；最後，原機電部分有13名，都已完成安置。

海科館表示，特別感謝中央、基隆市政府及各界全力支持，未來會繼續努力，增辦特展與科教活動創造在地就業機會，提供大眾最優質服務，發揮更符合社會期待的博物館責任與使命。（編輯：張銘坤）1081230

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