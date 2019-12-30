台中保全日表揚助破案有功人員 翻轉傳統印象

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市政府今天舉辦「台中保全日」慶祝活動，會中表揚協助維護治安及偵破社會案件有功的保全與樓管人員，讓民眾了解相關從業人員對治安的貢獻，期盼改變民眾的傳統印象。

台中市政府民國104年訂定每年12月30日為「台中市保全日」，成為首創訂定保全人員專屬節日的城市，也藉由舉辦慶祝表揚活動，提升保全人員榮譽感及保全業形象，逐步建立市府與保全密切夥伴關係。

市府今天表揚協助維護治安有功的18名保全人員及13名樓管人員，因協助偵破銀行強盜、詐欺集團、販賣或施用毒品及竊盜等刑事案件，及協助攔阻民眾遭詐騙等優良事蹟，讓民眾了解保全人員及樓管人員對治安的貢獻，期盼改變對相關人員傳統印象。

市長盧秀燕表示，保全日的產生要感謝前市長林佳龍，因為台中市已經是第二大城市，工商高度發展，光靠警察與義警是不夠的，需要更多市民守護者。

她說，自己擔任民代時，服務處曾失竊不只1次，服務處因此自掏腰包請保全與樓管人員，也因為有這些城市守護者，讓居民能夠安居樂業，今天獲表揚的人員，更可以說是「城市英雄」，他們工作跟警察一樣重要。（編輯：洪學廣）1081230