澎縣府人事異動 秘書長胡流宗調陞副縣長

2019年來到尾聲，澎湖縣長賴峰偉（前左）30日發布新一波縣府一級主管人事異動，秘書長胡流宗（前右）將陞任副縣長，自2020年1月15日起生效。中央社 108年12月30日

（中央社澎湖縣30日電）2019年倒數，澎湖縣長賴峰偉今天發布一波一級主管異動，副縣長由秘書長胡流宗陞任；秘書長則由建設處長洪慶鷲接任。這波人事將在明年1月15日生效。

澎湖縣政府這波一級主管異動，也是賴峰偉就職一年後首度的調整。其中，兼任民政處長的副縣長許智富，將調任建設處長；民政處長則暫由參議盧春田代理。

賴峰偉表示，胡流宗有豐沛行政經歷，熟稔各局處業務，在縣府與議會間溝通協調表現出色，又歷任4個局處長職務，擁有豐沛行政經歷，熟稔各局處業務，縣政推動需更加倚重他的經驗。

新任秘書長由洪慶鷲接任，公職生涯近30年，歷任秘書、參議、工務處、旅遊處、行政處等職位，長於溝通、工程專業資歷豐富，脫穎而出接任新職。

對於許智富調任建設處長，賴峰偉肯定許智富年輕有活力，建設處業務繁重，未來澎防部遷建、後備指揮部原址開發，以及海洋科技園區等重大工程亟待推動，希望許智富接任新職能積極落實各項政策。

賴峰偉期許主管到任何一個職位必須要有所作為，希望縣府團隊是認真、有經驗、勇於面對挑戰的團隊，奉獻心力，為縣政工作開創新氣象。（編輯：孫承武）1081230