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迎接2020元旦 中市路口及公園廣植迎賓花草

最新更新：2019/12/31 14:06
迎接新年到來，台中市政府31日表示，在全市數十條重要道路及30處亮點公園，栽種一串紅、多色海棠等季節性花草，增添年節氣氛。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年12月31日
迎接新年到來，台中市政府31日表示，在全市數十條重要道路及30處亮點公園，栽種一串紅、多色海棠等季節性花草，增添年節氣氛。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年12月31日

（中央社記者郝雪卿台中31日電）迎接2020元旦到來，台中市政府今天表示，在全市數十條重要道路及30處亮點公園，栽種一串紅等季節性花草，為新年揭開序幕，增添道路景觀與年節歡慶氣氛。

台中市建設局長陳大田表示，為增添年節氣氛，市府挑選台灣大道、市政路、公益路、五權路、五權西路等數十條重要道路，還有文心森林公園、台中公園等約30處公園，種植一串紅、多色海棠、矮牽牛、三色菫等季節蒔花，搭配晚間亮麗城市光景，讓台中白天、夜晚都喜氣繽紛。

陳大田指出，除了重要聯外道路中央分隔島及亮點公園妝點繽紛花草之外，建設局也加強派員巡檢各公園草皮及道路分隔島植栽養護情況；並協請交通部公路總局第二區養護工程處針對轄管道路的中央分隔島加強綠美化，以提升全市整體道路景觀。

另外，陳大田說，市府也預計與交通部高速公路局中區養護工程分局攜手，將於台中交流道及南屯交流道槽化島種植節慶蒔花作為迎賓信物，歡迎所有民眾來台中遊玩、賞燈，吃喝玩樂最佳首選盡在台中。（編輯：謝雅竹）1081231

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