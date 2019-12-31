更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

中央社聲明
政治

中央社聲明

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
立院三讀 網傳假訊息擾生活必需品價格加重處罰
首頁 / 地方

台中果菜公司董事長遺缺 前市議員莊乃慧接任

最新更新：2019/12/31 17:34

（中央社記者郝雪卿台中31日電）前台中果菜公司董事長賴溪松10月底車禍身亡後，經果菜公司董監事會議通過，由前台中市議員莊乃慧接任，莊乃慧今天表示，希望能實現賴溪松未完成的遺願。

賴溪松擔任台中市農會總幹事多年，每到選舉都是各陣營拉攏對象，在這屆台中市長選舉中，賴溪松大力支持台中市長盧秀燕，盧秀燕當選市長後，延攬他轉任台中果菜公司董事長，沒想到，就任不到1年，就於10月26日巡視果園時在東勢區發生車禍身亡。

對於賴溪松意外身亡，盧秀燕也深感心痛，認為是農業界的重大損失。賴溪松的果菜公司董事長遺缺，受到地方關注，直到近日才傳出果菜公司董監事會議已經通過，由果菜公司董事莊乃慧接任。

莊乃慧曾於縣市合併前的台中市議會擔任7屆市議員，縣市合併後已淡出政壇多年，這次獲盧秀燕延攬擔任董事長後，低調上任，並未被外界廣知，直到近日消息才傳出，她今天接受記者訪問時證實已接任董事長，並說，會努力完成賴溪松的遺願。

莊乃慧指出，就任後首要的工作，將爭取農糧署補助，以OT（營運、移轉）方式興建冷凍庫及立體停車場，解決果菜公司長久以來冷凍庫不足及停車問題。（編輯：李錫璋）1081231

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報