台中果菜公司董事長遺缺 前市議員莊乃慧接任

（中央社記者郝雪卿台中31日電）前台中果菜公司董事長賴溪松10月底車禍身亡後，經果菜公司董監事會議通過，由前台中市議員莊乃慧接任，莊乃慧今天表示，希望能實現賴溪松未完成的遺願。

賴溪松擔任台中市農會總幹事多年，每到選舉都是各陣營拉攏對象，在這屆台中市長選舉中，賴溪松大力支持台中市長盧秀燕，盧秀燕當選市長後，延攬他轉任台中果菜公司董事長，沒想到，就任不到1年，就於10月26日巡視果園時在東勢區發生車禍身亡。

對於賴溪松意外身亡，盧秀燕也深感心痛，認為是農業界的重大損失。賴溪松的果菜公司董事長遺缺，受到地方關注，直到近日才傳出果菜公司董監事會議已經通過，由果菜公司董事莊乃慧接任。

莊乃慧曾於縣市合併前的台中市議會擔任7屆市議員，縣市合併後已淡出政壇多年，這次獲盧秀燕延攬擔任董事長後，低調上任，並未被外界廣知，直到近日消息才傳出，她今天接受記者訪問時證實已接任董事長，並說，會努力完成賴溪松的遺願。

莊乃慧指出，就任後首要的工作，將爭取農糧署補助，以OT（營運、移轉）方式興建冷凍庫及立體停車場，解決果菜公司長久以來冷凍庫不足及停車問題。（編輯：李錫璋）1081231