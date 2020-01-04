莊敬高職千人尾牙宴 受助學生回饋社會

新北市莊敬高職4日晚間舉辦愛心尾牙宴，也曾是受助家庭的學生陳彥達（前），目前就讀莊敬高職餐飲科，更榮獲全國廚藝競賽金手獎肯定，也到場奉獻所學，回饋社會。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年1月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市莊敬高職今晚舉辦千人圍爐送暖，回饋社會並動員各專業科系師生發揮所長，讓弱勢家庭享用團爐美食，感受社會溫馨。曾受助學生回頭以感恩的心奉獻社會，擴大善的漣漪。

莊敬高職校長林淑貴表示，連續7年動員全體師生辦理圍爐，餐飲科學生協助餐食及宴會內外場服務，美容科學生義剪、人體彩繪及美甲服務。表演藝術科學生規劃餐會表演節目，影視科學生負責燈光音響設備，幼保科協助照顧年幼小孩，讓家長可安心參加圍爐。

新北市府社會局今天晚上發新聞表示，最令人感動的是，曾受助並參加過圍爐的餐飲科學生吳伯恩、吳伯岩兄弟，就讀莊敬高職餐飲科後，今晚也參與準備餐食貢獻所學。

就讀3年級餐飲科的陳彥達也曾是受助對象，去年12月獲得教育部全國高中職廚藝大賽最高榮譽金手獎，今晚興奮的獻獎給新北市副市長謝政達，感謝市府照顧和學校老師栽培。

謝政達致詞表示，感謝莊敬高職全體師生總動員、BMW汽車經銷商台北依德公司協力響應市府政策，善盡企業社會責任捐贈福袋，讓弱勢家庭在寒冬感受溫暖，開心過年。

莊敬高職表示，連續7年舉辦百桌宴請弱勢家庭吃尾牙，熱心公益的傑出校友藝人王大陸，接獲高3導師謝良欣的通知，雖遠在他鄉拍戲依然持續善舉，相挺母校寒冬送暖圍爐活動。

校方表示，今晚的圍爐由兩岸知名廚師張政為食安把關，全台辦桌王「水蛙師」張和錦，及「點心王」張和漢提供美味佳餚。（編輯：張銘坤）1090104

新北市社會局與莊敬高職4日晚間合作舉辦愛心尾牙，曾受助並參加過圍爐宴的餐飲科學生吳伯恩（右2）、吳伯岩（右）兄弟檔，也轉換身分貢獻所學，將愛心分送給民眾。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年1月4日