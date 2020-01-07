台南鼓勵生育兼推農產 新生兒登記送胡麻油

台南市長黃偉哲（右4）7日在新營戶政事務所出席「做人成功．麻上幸福」台南胡麻行銷推廣記者會，贈送限定包裝的胡麻油禮盒給辦理出生登記的新生兒家庭。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府推出鼓勵生育兼推廣在地農產政策，由市府採購在地農會的胡麻油禮盒，贈送給今年到戶政事務所辦理出生登記的新生兒家庭，市長黃偉哲今天前往新營戶政事務所送禮。

台南市政府農業局今天在新營戶政事務所舉辦「做人成功．麻上幸福」台南胡麻行銷推廣記者會，由黃偉哲贈送限定包裝的胡麻油禮盒給辦理出生登記的新生兒家庭。今年1月2日到12月31日登記的新生兒，每人可獲贈一盒。

黃偉哲表示，台南是麻油及芝麻的重要產地，連藝人林志玲都知道台南有優質的麻油；所以市府特別籌措經費採購麻油，致贈給新生兒家庭使用，同時藉這個機會也希望讓市民「呷好道相報」，吃了以後就知道，台南麻油與進口麻油比較起來有多讚。

他說，大家都知道麻油是滋補聖品，也是優質油品。說不定新生兒的媽媽在產後吃了麻油，身體恢復得快，可以很快準備生下一胎，帶動台南的人口增加。

台南市農業局代理局長李建裕表示，胡麻是台南的重要經濟作物，種植面積逾1400公頃。胡麻種植時怕雨，生長時怕冷，種植與採收都需要人力精心照顧。台南各產地的農會與農民契作種植胡麻，保證價格收購，並對採收後胡麻進行農藥殘留檢驗，確保生產的麻油健康、安全。（編輯：戴光育）1090107