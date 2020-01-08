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咖啡廳養狐狸遭檢舉疑照顧不當 北市稽查開單

最新更新：2020/01/08 19:20

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市動保處今天表示，多次接獲民眾檢舉指稱，大同區某咖啡廳飼養狐狸卻疑照顧不當，派員稽查時遭業者拒絕，事後通報警方協助，發現業者未確實提供狐狸飲水，開出勸導單。

動物保護處動物救援隊長吳晉安指出，去年10月至12月間，多次接獲民眾檢舉，指稱大同區某咖啡廳業者長期把狐狸飼養在籠內，營業時間不讓狐狸外出活動，檢舉民眾認為店家疑照顧不當，日前派員稽查時，發現有一隻狐狸飼養在店家門口的鐵籠內。

他說，動保稽查員進入店家後，出示識別證和表明來意，正準備稽查狐狸狀況時，業者態度忽然轉變，除推擠並要求稽查員離開，事後只能請警方協助，才可順利稽查。

他表示，稽查員發現業者未確實提供狐狸飲水，但狐狸健康無礙，依違反動物保護法開出勸導單，後續將派員訪查，若業者仍未改善，將開罰新台幣3000元至1萬5000元。

他指出，因狐狸非保育類動物，會派員稽查是因多次接獲民眾檢舉，至於業者疑照顧不當狀況，業者提到，關店後會讓狐狸在店內活動。

動保處表示，稽查動保案件時，稽查員會出示識別證、表明身分，若地點為民宅，會先取得屋主同意才進入，呼籲若發現有人虐待動物等違反動保法規定，可打市民專線1999通報。（編輯：張銘坤）1090108

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