新北春聯家金鼠喜 祝好日子數不完

農曆新年將屆，新北市長侯友宜（圖）13日公布市府春聯「家金鼠喜」，是用台語發音「家真舒適」的意思，歡迎市民索取。中央社記者王鴻國攝 109年1月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）農曆年將屆，新北市長侯友宜今天公布市府春聯為「家金鼠喜」，是台語諧音「家真舒適」的意思，祝大家好日子鼠（數）不完。；歡迎市民到市府及各區公所索取過好年。

市府今天舉辦春聯及福袋公開記者會，侯友宜表示，今年的春聯是「家金鼠喜」，是取字面的台語諧音「家真舒適」，只是在侯友宜說明唸法前，現場多人都唸不出來，原來「家」字是要用「厝」音唸才比較通順。

福袋則是正面是畫6隻松鼠，另一面則是2隻松鼠捧著新台幣10元硬幣，侯友宜說，這代表祝福大家都能在2020年財富豐收，好日子鼠（數）不完。

新北市政府為營造過年氣氛，今天上午在市府布置了一隻大金鼠，同時也從今天起到17日下午2時到5時，邀請9名書法老師現場揮毫春聯，供民眾索取。

此外，市府也宣布大年初二到初五的春節期間，新北市立各博物館都規劃許多活動，歡迎民眾走春沾喜氣，歡喜過好年。（編輯：方沛清）1090113