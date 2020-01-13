更多編輯台推薦新聞：
專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

早安世界》國民黨青壯派選後發難 矛頭指向吳敦義吳斯懷
早報

早安世界》國民黨青壯派選後發難 矛頭指向吳敦義吳斯懷

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走
國際

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主
政治

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

競選廣告自行清除 北市：14日最後期限

最新更新：2020/01/13 13:47

（中央社記者黃麗芸台北13日電）總統副總統及立委選舉投票於11日落幕，北市建管處表示，為維護市容景觀、公共安全及交通秩序，提醒參選人務必於14日終止前將競選廣告物自行清除完成，逾期仍未改善者將開罰。

建管處發布新聞稿表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票作業已於11日順利完成，建管處長張明森指出，依台北市競選廣告物管理自治條例相關規定，各競選廣告物的設置人應於11日晚間10時前將設置於公共設施的競選廣告物自行清除完畢。

同時，也應於14日前將所有設置的競選廣告物自行清除完畢。

建管處說明，台北市競選廣告物管理自治條例對於超過期限但仍未將競選廣告物自行清除完畢的設置人，規定以「得令使用人、設置人或設置處所所有人限期改善或補辦手續，逾期仍未改善或補辦手續者，處新台幣5萬元以下罰鍰，並得按次處罰」方式辦理。

為維護良好市容景觀、公共安全及交通秩序，建管處提醒，各公職人員參選人務必於14日前將競選廣告物自行清除完成；15日起將依行政執行法相關規定，不另通知即直接執行清除作業，相關收費標準依台北市廣告物清除刷除及遊動廣告車輛移置保管收費標準辦理。（編輯：方沛清）1090113

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報