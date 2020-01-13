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YouBike2.0將啟動 場站內亂停車恐吃罰單

最新更新：2020/01/13 16:03

（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市交通局表示，YouBike2.0試辦計畫15日將啟動，私人機車及自行車勿停放於站區範圍內，否則將取締開單並拖吊移置，還會另收取移置及保管費。

YouBike2.0試辦計畫將於15日上午10時起營運啟用，台北市政府交通局呼籲，私人機車及自行車請勿停放於站區範圍內。

交通局表示，場站內違規停放車輛將依「道路交通管理處罰條例」第56條、第74條及「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」第5條取締開單並拖吊移置，另將收取移置及保管費。

機車罰單為新台幣600元至1200元，另需繳交移置費200元及保管費每半日25元；自行車罰單為300元至600元，移置費100元及保管費每半日25元。

交通局表示，YouBike 2.0試辦計畫範圍於公館地區周邊共設置102站，計有1808個車柱及500輛新式公共自行車，自去年12月31日起已於各場站貼掛公告，並針對停放場站之車輛掛置吊環宣導，且依各場站停車情形，於周邊增設適當替代停車空間或設置引導牌面，提醒民眾可將車輛改停放至其他合法停車空間。（編輯：方沛清）1090113

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