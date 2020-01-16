路旁小牛竄出撞壞車 警方：車禍案件自行和解

（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮游姓民眾14日開車行駛在鄉間小路，撞上突然衝出的小牛，造成車輛毀損，家屬要求賠償，飼主則堅稱是車輛驚嚇牛隻導致；警方表示，以車禍案件受理，賠償部分雙方自行和解。

60歲游姓駕駛表示，14日下午駕車行經新城鄉秀林路時，突然有2隻牛從田間衝出，雖嘗試煞車閃避，車體右側仍不慎撞上其中一隻小牛，小牛被撞後摔落水溝，一度靜止不動。

游姓駕駛說，原以為摔落水溝的小牛已傷重死亡，但上前查看後發現小牛起身逃離，人、牛都沒事，但自己的車輛卻因撞擊，右側葉子板凹陷，因此報警做筆錄尋找飼主。

游姓駕駛向牛隻飼主求償，但曾姓飼主堅稱有將牛綁好，是因為車輛開太靠近路邊，駕駛故意逗牛，牛隻受到驚嚇才會失控撞上車輛，不願賠償，游姓駕駛家屬也在臉書社團「花蓮同鄉會」貼文，並公布行車記錄器畫面表達不滿。

新城派出所副所長陳瑞欽今天表示，全案以車禍案件受理，駕駛沒有酒駕，但飼主應善盡看管寵物、禽畜責任，不該讓牛隻在道路奔走妨礙交通，並對飼主依道路交通管理處罰條例第84條開罰，可處以新台幣300元以上、600元以下罰鍰，賠償部分則由雙方同意私下和解。（編輯：洪學廣）1090116