屏東山海經貼心巧思 微電影比賽奪冠

屏東縣政府主辦的「屏行時空．微旅行」微電影比賽結果出爐，得獎作品完美呈現以搭乘公共運輸的方式，遊玩屏東各個景點。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東縣政府主辦的「屏行時空．微旅行」微電影比賽，結果出爐，第1名作品「屏東山海經」規劃山與海的遊程，藉由購買套票方式完美展現公共運輸方便的貼心巧思，一舉奪冠。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維今天指出，透過辦理「屏行時空．微旅行」微電影比賽，讓有創意的民眾自由發揮，這比政府部門設定腳本拍攝影片是更有說服力，還可以鼓勵民眾搭公共運輸遊玩屏東。

屏東縣交旅處表示，微電影比賽第1名作品「屏東山海經」，取山、海2字為主軸，規劃山與海的旅程，影片以親身旅遊的方式介紹屏東特色景點，並藉由購買套票方式，完美展現公共運輸的貼心服務。

第2名作品「體驗不開車的屏東之旅」，以打破對屏東的刻板印象揭開序幕，屏東、潮州轉運站周邊的嶄新規劃，讓候車的民眾有更多休閒選擇；影片中也推薦來到屏東市區的觀眾，可以愜意地騎乘Pbike暢遊觀光夜市、青創聚落、青島街、職人町等特色景點。

第3名作品「屏東客運一日遊」，推薦觀眾購買一日券，搭乘508屏北線進入原住民文化園區可享門票半價優惠，508屏北線也會經過麟洛運動公園、六堆客家文化園區等景點，搭一趟公車就將客家、原民風情一次掌握。

屏東縣交旅處指出，得獎影片可至交通旅遊處官方Youtube觀看，網址：https://reurl.cc/31VKoj。（編輯：戴光育）1090117