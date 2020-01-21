花蓮羅山村民反對設垃圾轉運站 縣府暫緩計畫

花蓮縣政府計畫在富里鄉羅山村設置垃圾轉運站，引起村民反彈，羅山村民數10人拉起抗議白布條，並發起連署，表達反對在羅山村設置垃圾轉運站、守護環境的決心。（羅山社區發展協會提供）中央社記者李先鳳傳真 109年1月21日

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮縣富里鄉羅山村是全台第一個有機示範村，花蓮縣政府計畫在羅山村設置垃圾轉運站，引起村民反彈。環保局今天表示，原規劃密閉式場房，既然居民反對，先暫停，維持現狀。

花蓮縣沒有焚化爐，垃圾掩埋趨於飽和，縣府於民國104年爭取花東基金專案新台幣3000萬元，計畫在富里鄉羅山村興建垃圾轉運站，標案歷經數次流標後，花蓮縣政府環保局決定今年重啟。

不過，日前舉行說明會引起村民反彈，認為計畫程序草率，地方不但先前不知情，在重視環境的有機村內興建垃圾轉運站也不合理。

羅山村民數10人拉起抗議白布條，並發起連署，表達反對在羅山村設置垃圾轉運站、守護環境的決心。羅山村戶籍人數不到500人，長住人數約200人左右，目前已有百餘人參與連署。

羅山社區發展協會理事長林益誠表示，羅山村在民國92年被選為全台灣第一個有機示範村，推動有機稻米及有機作物種植卓然有成。羅山村居民皆以住在此好山好水為榮，環境意識抬頭，獲全國肯定，被認定為台灣有機環境指標。

林益誠指出，羅山垃圾掩埋場在民國85年6月啟用，原設定使用年限25年期滿，預計110年到期。居民都衷心期待年限到了，可以不再使用，還給羅山一個清新的環境。

林益誠說，近日村民獲知縣府在未辦理說明會及未徵詢村民意見情況下，逕自進行「花蓮縣南區垃圾轉運設施」招標，而且從數年前就開始進行地點選定及地目變更等各項措施。期間村民意見從未獲得徵詢，嚴重侵害犧牲羅山村民生命權、健康權、居住權與平等權。

富里鄉農會總幹事張素華表示，政府推動里山倡議，民國107年以羅山村為場域加入里山倡議組織成員，代表地方的努力被國際組織看到，現傳出要設置垃圾轉運站，感到非常遺憾。且正申請羅山為休閒農業專區，富里觀光米廠就在一旁，希望轉運站能另覓地點。

花蓮縣環保局長饒忠接受中央社記者訪問指出，花蓮垃圾運至宜蘭利澤焚化爐處理，原計畫在吉安、富里鄉各建置一座垃圾轉運站，但居民皆大力反對，目前只好暫停，待與居民取得共識後再考量後續計畫。

饒忠說，目前南區的富里、玉里垃圾未運至宜蘭利澤，而是由鄉鎮掩埋場處理，玉里的掩埋場將飽和，加上鄉鎮公所清運採露天方式，計畫改興建垃圾轉運站為密閉式更加衛生安全，無奈居民反對，已爭取的經費也被中央收回。（編輯：戴光育）1090121