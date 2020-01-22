內湖樂活公園夜櫻與陽明山花季 2月接連登場

（中央社記者梁珮綺台北22日電）櫻花季即將到來，台北市工務局今天公布兩大活動，2月2日由內湖樂活公園夜櫻季打頭陣，民眾傍晚時可到樂活公園賞櫻；陽明山花季則於2月15日接力登場，屆時舉辦踩街、園遊會。

工務局公園處長陳榮興表示，2020樂活夜櫻季舉辦期間為2月2日至3月1日，主題為「愛與歡樂」，樂活公園將設立櫻花造型的郵筒，歡迎民眾投入2月2日及2月22日發放的限量明信片，傳遞愛與歡樂給更多人。

陳榮興說，2月8日晚間將舉行踩街活動，2月22日則舉辦「戀花電影院及戀花市集」，樂活公園屆時將搖身一變成戶外電影院。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華說，2020陽明山花季將於2月15日登場，活動至3月15日止，開幕式當天有動物嘉年華與花仙子的精彩劇團表演。

她說，二二八連假期間，陽明公園將舉辦踩街及園遊會，3月14日舉辦花舞大賽，3月21日則有櫻花探險王活動，花鐘、噴水池、王陽明銅像、光復樓及李建興紀念碑將設置闖關點，民眾完成闖關後可至服務台兌換多肉生態瓶。

工務局也指出，櫻花季結束後，3月將由台北玫瑰展、竹子湖海芋繡球花季接力。（編輯：方沛清）1090122