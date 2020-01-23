太魯閣山月村 鄭明岡照顧部落猶如大家長

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）太魯閣布洛灣的山月村負責人號稱「村長」的鄭明岡並非原住民，但照顧部落族人不遺餘力，族人急難救助付出愛心，對太魯閣族文化傳承有貢獻者他也捐款鼓勵，還計畫拍紀錄片傳承。

來到太魯閣國家公園內的布洛灣，太管處在下台地設有管理站，提供遊客解說諮詢及遊憩訊息服務；沿著一旁陡坡而上，就是海拔約400公尺的上台地，山月村在此被群山圍繞而顯得遺世獨立。

每間房均有前廊的木屋，座落在大片綠草地旁，看著眼前山嵐飄移，猶如世外桃源。山月村主打讓遊客在太魯閣的山谷中享受「發呆」，不但吸引國人到訪，連許多外國觀光客都慕名前來體驗。

在山月村可以看見許多粗獷的木雕及漂流木搭建的裝置藝術，還有茅草屋、瞭望台等原民意象的各式造景；應景的耶誕樹則是利用漂流木打造而成，這些都是出自太魯閣族人的手藝。

15年前，太魯閣國家公園將園區內的布洛灣台地上數10間房舍OT給民間業者經營。（政府投資興建完成，委由民間機構營運，營運期滿，營運權歸還政府。）

當時各大飯店業者參與競標，但在看到營運評估報表後紛紛打退堂鼓。因為只有32個房間、且位於國家公園內開發受限，不具經濟規模，企業投報率太低等，最後只剩鄭明岡一人投標，讓他成為山月村經營者。

來自高雄的鄭明岡，曾有飯店業工作的經歷，因此他以「校長兼撞鐘」的精神帶領員工凡事動手做。

鄭明岡說，附近都是太魯閣族部落，他的員工只雇用太魯閣族人，讓族人有就業機會習得一技之長，也希望藉太魯閣族文化打造山月村的特色，與部落族人共好。

山月村每晚均安排原住民晚會節目與遊客同歡，參與表演者都是山月村的員工、及員工的子女。鄭明岡也帶頭表演，即使年齡差異頗大，但原民歌舞中散播歡樂氣氛，很自然感染每一個訪客，更像是大家庭一般融洽溫暖。

鄭明岡和妻子沒有生養孩子，因此他把員工當作自己的孩子，總是給予實質或精神上的支助，猶如人生導師。「有些員工離開了，到外面去闖，過一陣子又會回來，這裡好像家一樣」。

3年前山月村正式成立社團法人關懷協會，利用盈餘和股東捐款，對於部落族人的急難救助、低收入戶生病、住院、死亡等的捐助，都積極地付出愛心。

照顧部落族人之外，鄭明岡也非常重視原民文化的傳承，他說，時代變遷，導致現在部落年輕人漸漸遺忘屬於自己的文化，因此他計畫拍一支紀錄片來傳承延續太魯閣族文化，目前與導演洽談中。

為鼓勵辛苦的部落文化推動者，鄭明岡利用歲末點亮耶誕樹的機會，捐款給在地的葛都桑音樂工作室、峽谷樂舞團、哥勒文傳等部落文化工作室、多位藝術工作者及照顧部落的教會。鄭明岡說，金額雖然不多，代表感謝的心意，也希望未來能做更多有意義的事。（編輯：孫承武）1090123