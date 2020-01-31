更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰
兩岸

武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才
政治

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

炸寒單陣頭遶境不受疫情影響 2/5震撼登場

最新更新：2020/01/31 12:40

（中央社記者盧太城台東縣31日電）不受武漢肺炎影響，台東元宵節重頭戲炮炸寒單爺、陣頭遶境將如期舉行，首場炸寒單爺將於2月5日登場，主要場次在2月8、9日，總計超過20場。

台東市長張國洲今天表示，2月8、9日為一年一度元宵節遶境祈福及台東炮炸寒單爺盛事，已緊鑼密鼓籌辦中不可能取消，但大型集會聚集龐大人潮，在技術上也難以執行量測體溫及全面戴口罩，除呼籲民眾做好個人防疫工作，建議台東縣政府協助防疫。

台東縣長饒慶鈴指出，雖然台東縣迄今共有2起疑似武漢肺炎個案通報，所幸檢驗結果都是陰性、已經全部排除，台東地區目前是相對安全。

饒慶鈴表示，台東縣交通及觀光發展處從30日春節後開工首日就會同交通部公路總局台東監理站前往台東轉運站、富岡漁港等地進行聯合視察，督導各運輸業者配合衛生福利部頒布的相關辦法防疫。

除了在車輛及場站定時清潔消毒、要求駕駛員及服務人員每日檢查體溫並配戴口罩外，另準備口罩、乾洗手消毒液及額溫槍等，提供給需要的民眾使用，以防止疫情擴散。

主辦單位之一台東市玄武堂公布今年炮炸寒單爺（邯鄲）場次，2月5日、6日下午2時配合東寒單文化學習營開炸，接著正式場次則在2月8日、9日上場，最後一場則在2月15日在台東海濱公園國際地標舉行的煙火之夜，總計超過20場。

除了炮炸寒單爺，另一個重頭戲是陣頭遶境，今年將在3個地區舉行，分別是2月1日知本地區、2月8日及9日台東市區、2月9日台東市大豐地區。（編輯：戴光育）1090131

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報