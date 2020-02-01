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元宵首場炸寒單 台東市長：盼驅除武漢肺炎瘟神

最新更新：2020/02/01 22:10
台東元宵節系列活動展開，首場「炮炸寒單爺」1日晚間登場，相傳過去炸寒單也有驅除瘟神之意，台東市長張國洲盼能藉著活動，驅趕「武漢肺炎」這個瘟神。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日
台東元宵節系列活動展開，首場「炮炸寒單爺」1日晚間登場，相傳過去炸寒單也有驅除瘟神之意，台東市長張國洲盼能藉著活動，驅趕「武漢肺炎」這個瘟神。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東元宵節首場炮炸寒單今晚開炸，相傳過去炸寒單有驅除瘟神之意，台東市長張國洲希望能藉炸寒單，驅趕武漢肺炎這個瘟神。

台東市2020元宵節觀光系列活動今晚起登場，延續百年神明遶境及炮炸寒單等活動，張國洲親自站上神轎，擔任肉身寒單接受火炮洗禮祈福。

張國洲表示，相傳寒單爺為玄壇真君趙公明，在天為鬼，在地為瘟神，故民間人們以鞭炮驅逐他，這次武漢肺炎就像瘟神一樣肆虐，相信這次台東元宵節炸寒單活動，也能把疫情給炮炸驅離，讓大家平安無事。

台東縣長饒慶鈴歡迎鄉親共襄盛舉，不過她叮嚀，如果有發燒、呼吸道不適，就留在家裡看台東市公所的直播，如要到外面親臨現場震撼就要戴口罩做好防範措施。

今年元宵節觀光系列活動除炸寒單，從2月1日至2月15日有創意花燈比賽及展示，8、9日有陣頭遶境，15日國際地標煙火之夜。此外，今晚起至9日市公所廣場前還有一部「日耀台東．旺炸寒單」元宵花燈車展示，內容精彩。（編輯：卞金峰）1090201

台東市2020元宵節觀光系列活動1日晚間正式登場，首場炮炸寒單爺吸引不少民眾參與，由於武漢肺炎疫情嚴峻時期，大多數參觀民眾都戴上口罩到場。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日
台東市2020元宵節觀光系列活動1日晚間正式登場，首場炮炸寒單爺吸引不少民眾參與，由於武漢肺炎疫情嚴峻時期，大多數參觀民眾都戴上口罩到場。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日
台東地區元宵節重頭戲「炮炸寒單爺」1日晚間正式開炸，由於正值武漢肺炎延燒，大多民眾都戴起口罩參與，近距離體驗炮火震撼。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日
台東地區元宵節重頭戲「炮炸寒單爺」1日晚間正式開炸，由於正值武漢肺炎延燒，大多民眾都戴起口罩參與，近距離體驗炮火震撼。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日
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