更多編輯台推薦新聞：
最新研究：武漢新型冠狀病毒存在糞便傳染
兩岸

最新研究：武漢新型冠狀病毒存在糞便傳染

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道
生活

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園中庄調整池景觀平台 16日起例假日對外開放

最新更新：2020/02/02 14:26

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市大溪區的中庄調整池景觀平台今年元月試辦開放，透明橋面設計一個月內就吸引約7500名遊客參觀，北區水資源局今天表示，16日起至4月底將在例假日開放，呼籲民眾把握機會。

水利署北區水資源局發布新聞稿表示，中庄調整池景觀平台因為採用透明橋面設計，遊客入內可拍出寬廣連天的水域景象，宛如日本動畫電影「天氣之子」般的場景，意外成為熱門打卡景點。北水局也順應民意，在元月開放，吸引許多民眾攜伴在新年期間前往拍攝，留下美好回憶。

北水局表示，景觀平台目前暫時不對外開放，根據統計，在1月的例假日參觀總人數約6400人，平均每日約500人參觀。而在非假日期間，參觀總人數約1100人，平均每日約65人參觀，不過多數是平時在調整池周邊運動的民眾。

北水局表示，在進行檢查及維護後，預計從16日起繼續在例假日開放遊客參觀，開放時段為上午9時30分到11時30分，以及下午2時至4時30分，非假日則不開放，預計至4月底結束，也請參觀民眾遵從現場引導人員安排進入參觀，且不要有跑跳或其他危險動作以確保安全。（編輯：張銘坤）1090202

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報