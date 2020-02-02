桃園中庄調整池景觀平台 16日起例假日對外開放

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市大溪區的中庄調整池景觀平台今年元月試辦開放，透明橋面設計一個月內就吸引約7500名遊客參觀，北區水資源局今天表示，16日起至4月底將在例假日開放，呼籲民眾把握機會。

水利署北區水資源局發布新聞稿表示，中庄調整池景觀平台因為採用透明橋面設計，遊客入內可拍出寬廣連天的水域景象，宛如日本動畫電影「天氣之子」般的場景，意外成為熱門打卡景點。北水局也順應民意，在元月開放，吸引許多民眾攜伴在新年期間前往拍攝，留下美好回憶。

北水局表示，景觀平台目前暫時不對外開放，根據統計，在1月的例假日參觀總人數約6400人，平均每日約500人參觀。而在非假日期間，參觀總人數約1100人，平均每日約65人參觀，不過多數是平時在調整池周邊運動的民眾。

北水局表示，在進行檢查及維護後，預計從16日起繼續在例假日開放遊客參觀，開放時段為上午9時30分到11時30分，以及下午2時至4時30分，非假日則不開放，預計至4月底結束，也請參觀民眾遵從現場引導人員安排進入參觀，且不要有跑跳或其他危險動作以確保安全。（編輯：張銘坤）1090202