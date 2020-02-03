台南東山迎佛祖 正二媽啟駕返回碧軒寺

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市「東山迎佛祖」宗教祭典傳承近200年，東山碧軒寺觀音佛祖「正二媽」農曆春節前回鑾到白河碧雲寺過年後，今天凌晨啟駕，且在周遭庄頭遶境，預定今晚才會回到碧軒寺。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境是台南東山區及白河區之間的重要宗教祭典，文化部2011年指定為國家重要民俗，信眾每年農曆12月23日護送東山碧軒寺觀音佛祖「正二媽」回鑾到白河碧雲寺過年後，農曆元月初九晚上，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。

今年的「東山迎佛祖」1月17日（農曆12月23日）登場，台南市長黃偉哲當時到東山碧軒寺祭拜祈福；「正二媽」今天凌晨啟駕返回碧軒寺，黃偉哲也到白河碧雲寺恭請「正二媽」入轎安座啟程。

黃偉哲表示，「東山迎佛祖」是重要的國定民俗，很榮幸迎接佛祖上轎回駕，信眾也以虔誠的心，陪伴佛祖回到東山，象徵佛祖保佑一整年平安幸福，身體健康，萬事如意，也保佑國家國泰民安，早日解除武漢肺炎的疫情。

「東山迎佛祖」傳承近200年，信眾以徒步走古香路，越過重重山嶺，護送「正二媽」回鑾碧雲寺過年後，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺及遶境周遭庄頭，期間的「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」儀式，非常有特色。（編輯：黃世雅）1090203