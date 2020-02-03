更多編輯台推薦新聞：
900年來頭一遭 世界罕見回文日02/02/2020
國際

900年來頭一遭 世界罕見回文日02/02/2020

早安世界》武漢肺炎防疫 高中以下延至2/25開學
早報

早安世界》武漢肺炎防疫 高中以下延至2/25開學

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南東山迎佛祖 正二媽啟駕返回碧軒寺

最新更新：2020/02/03 11:16
台南市「東山迎佛祖」宗教祭典傳承近200年，東山碧軒寺觀音佛祖「正二媽」農曆春節前回鑾到白河碧雲寺過年後，3日凌晨啟駕返回碧軒寺。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年2月3日
台南市「東山迎佛祖」宗教祭典傳承近200年，東山碧軒寺觀音佛祖「正二媽」農曆春節前回鑾到白河碧雲寺過年後，3日凌晨啟駕返回碧軒寺。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年2月3日

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市「東山迎佛祖」宗教祭典傳承近200年，東山碧軒寺觀音佛祖「正二媽」農曆春節前回鑾到白河碧雲寺過年後，今天凌晨啟駕，且在周遭庄頭遶境，預定今晚才會回到碧軒寺。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境是台南東山區及白河區之間的重要宗教祭典，文化部2011年指定為國家重要民俗，信眾每年農曆12月23日護送東山碧軒寺觀音佛祖「正二媽」回鑾到白河碧雲寺過年後，農曆元月初九晚上，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。

今年的「東山迎佛祖」1月17日（農曆12月23日）登場，台南市長黃偉哲當時到東山碧軒寺祭拜祈福；「正二媽」今天凌晨啟駕返回碧軒寺，黃偉哲也到白河碧雲寺恭請「正二媽」入轎安座啟程。

黃偉哲表示，「東山迎佛祖」是重要的國定民俗，很榮幸迎接佛祖上轎回駕，信眾也以虔誠的心，陪伴佛祖回到東山，象徵佛祖保佑一整年平安幸福，身體健康，萬事如意，也保佑國家國泰民安，早日解除武漢肺炎的疫情。

「東山迎佛祖」傳承近200年，信眾以徒步走古香路，越過重重山嶺，護送「正二媽」回鑾碧雲寺過年後，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺及遶境周遭庄頭，期間的「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」儀式，非常有特色。（編輯：黃世雅）1090203

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報