台東役男體檢身高引注目 他194公分差點免役

（中央社記者盧太城台東縣5日電）一年一度台東役男體檢，第一梯次平均身高170至175公分，負責測量的護理人員直呼「這是男模健檢嗎」，其中體大學生靳國順高194.4公分，差0.6公分就可免役。

「請問這身高機可量幾公分」，衛福部台東醫院今天進行役男健康檢查，台灣體大學生靳國順在身高體重計旁猶豫要不要站上去，擔心會破表，一旁的護理師李美惠站在靳國順旁邊顯得嬌小，她說「我們的身高機應該可以量到200公分」。測量結果，靳國順身高194.4公分。

現場招募國軍人才的海軍陸戰隊招募組長林靜宜表示，依照內政部役政署規定，身高195公分以上體位才能免役。靳國順說，雖然可以明年才入伍，但他決定提早入伍，「反正4個月役期，磨練一下增進技能，多認識朋友」。

陳美惠表示，這2天第一梯次役男健檢平均身高170至175公分，讓人出乎意料，也有護士驚呼「這是男模健檢嗎」，每年都會1、2個役男特別高，但是第一梯次役男身高這麼平均，還真的開了眼界。身形健美的役男排隊也讓走道瞬間變窄，吸引女性護理人員注目。

林靜宜說，這幾年招募軍人的時候就有發覺台東地區的同學們體格都越來越好了，希望陸戰隊也能吸引到優質的役男。（編輯：謝雅竹）1090205