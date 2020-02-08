花蓮東海岸原住民日常 台灣燈會也看得到

2020台灣燈會8日登場，花蓮縣政府受邀參展，邀請在地藝術家規劃策展，作品「浪波潮動－來自山林和海洋的禮物」將噶瑪蘭族傳統捕魚工具魚筌（Sanku）扭轉造型，延伸出大自然的波動與力量。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 109年2月8日

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）2020台灣燈會今天將在台中點燈，花蓮受邀策展，由在地藝術家透過竹子、樹藤等素材，將阿美族、噶瑪蘭族日常生活以編製作品，結合燈光效果展現，將東海岸風光帶進展區。

花蓮展區為在台灣燈會的「好市共榮燈區」，以「太平洋漫波」為主題，結合竹子、樹藤、草木、染布等自然素材，創造出永續環保的燈會裝置藝術，共有月亮舞台、島嶼星座、浪波潮動-來自山林和海洋的禮物、光升起的地方等4件作品。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，花蓮燈區邀請花蓮編織藝術家杜瓦克•都耀（Tuwak•Tuyaw）及纖維藝術創作家陳淑燕規劃策展，雖沒有最新科技，但有來自花蓮的手感溫度，用料取材山野間，有著最樸實無華的誠意。

文化局表示，作品「月亮舞台」以太平洋的月升為場景，搭配花蓮海岸阿美族人家門前的竹製涼台，感受東海岸夜晚被星光包圍的感覺。

「浪波潮動-來自山林和海洋的禮物」將噶瑪蘭族傳統捕漁具魚筌（Sanku）扭轉造型，延伸出大自然的波動與沖激力量，魚筌周邊的飛魚群，則是新社部落居民用漂流木雕刻出的作品，搭配藍色燈光，猶如飛魚穿越在藍色波浪旁。

江躍辰指出，今天起至23日燈會期間，還會安排22組來自花蓮的表演團體接力帶來音樂、歌舞演出，花蓮吉祥物「紅面鴨」也會在今天下午5時的開幕點燈活動中演出。（編輯：陳俊碩）1090208